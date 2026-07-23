Consiglio Regionale, la nota. Maltempo nel teramano, Mannetti-D’Incecco: ricognizione dei danni e misure di sostegno

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 luglio 2026 – 08:36- “Esprimiamo la nostra piena vicinanza alle famiglie, agli agricoltori, agli imprenditori e a tutti i cittadini del Teramano colpiti dalla violenta grandinata che, nella giornata di ieri, ha interessato numerosi comuni della provincia, provocando danni ingenti alle coltivazioni, alle abitazioni, ai capannoni industriali, agli impianti fotovoltaici e alle autovetture”. Così i consiglieri regionali della Lega, Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco, che richiamano in una nota “l’attenzione sulla necessità di assicurare risposte rapide e concrete ai territori interessati”. “Le immagini e le testimonianze provenienti dai diversi comuni colpiti – sottolineano – parlano da sole e restituiscono con chiarezza la gravità di quanto accaduto – recita il testo pubblicato online. Siamo di fronte a un evento meteorologico di eccezionale intensità che, in pochi minuti, ha compromesso raccolti, danneggiato strutture produttive e causato pesanti conseguenze economiche a numerose famiglie e attività. È indispensabile procedere rapidamente a una puntuale ricognizione dei danni – proseguono Mannetti e D’Incecco – coinvolgendo i Comuni, le associazioni di categoria e tutti gli enti competenti affinché sia possibile definire con precisione l’entità e consentire al Governo nazionale di individuare le misure di sostegno più adeguate”. “Particolare attenzione dovrà essere riservata al comparto agricolo, già esposto alle difficoltà derivanti dall’aumento dei costi di produzione e dalla crescente frequenza di eventi climatici estremi – precisa il comunicato. Sulla base della ricognizione dei danni, la Regione, quindi, – concludono – potrà attivarsi per richiedere al Governo nazionale le risorse necessarie a sostenere famiglie, imprese e agricoltori, come già avvenuto in passato in occasione di altre emergenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a rappresentare le esigenze dei territori duramente colpiti”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it