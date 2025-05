Consiglio Regionale, la nota. Maltempo, Paolucci: servono risposte immediate e una strategia per l’agricoltura

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La violenta grandinata che nelle ultime ore ha colpito i campi tra Tollo, Ortona, Miglianico e l’area costiera e collinare circostante ha causato danni a una parte fondamentale dell’economia agricola della provincia di Chieti, che torna ad essere ancora una volta colpita dagli eventi atmosferici – aggiunge la nota pubblicata. È indispensabile che la Regione Abruzzo attivi subito un monitoraggio puntuale dei danni, con il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di categoria, e metta in campo ogni azione utile per sostenere il comparto anche con strumenti a carattere regionale”, così il capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci – precisa la nota online. “Di fronte a eventi atmosferici sempre più estremi e frequenti, resi tali dai cambiamenti climatici, non possiamo più affidarci unicamente alle assicurazioni, spesso troppo onerose per molte aziende agricole a causa della carenza di reddito – rimarca Paolucci – . Serve una strategia complessiva di adattamento e tutela del comparto primario – È tempo che la Regione torni a fare il suo dovere, investendo nell’agricoltura invece di continuare con tagli che penalizzano il settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tagliare oltre 6 milioni di euro per coprire il disavanzo della sanità non può avvenire a scapito di un comparto già in profonda sofferenza – si legge sul sito web ufficiale. La Regione Abruzzo deve assumersi le proprie responsabilità e mettere in campo misure concrete per sostenere un’agricoltura che oggi più che mai rappresenta un presidio economico, sociale e ambientale per il nostro territorio”. (com/red)

