Consiglio Regionale, la nota. Mannetti chiede audizione dei direttori Asl

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo: – La consigliera regionale della Lega Carla Mannetti ha depositato una richiesta, rivolta al presidente Paolo Gatti, per audire in Commissione Sanità i direttori generali delle Asl abruzzesi. Una richiesta che fa seguito “all’entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 23 maggio 2024 – spiega Mannetti – che all’art. 2 prevede l’obbligo a carico delle Asl di predisporre dei piani di razionalizzazione che saranno sottoposti anche all’esame della I e della V Commissione consiliare”. “Condivido pienamente la linea del presidente Gatti, e partecipata da tutti i consiglieri di maggioranza, relativa a un maggior coinvolgimento delle Commissioni consiliari al fine di rafforzare la collaborazione Consiglio-Giunta per affrontare le problematiche legate ad un tema così importante per i cittadini abruzzesi quale quello della sanità”, rileva Mannetti – “È stato scongiurato l’aumento di nuove tasse grazie al lavoro portato avanti dagli assessori al Bilancio e alla Sanità, Mario Quaglieri e NicolettaVerì; il tavolo di monitoraggio ministeriale ha approvato il piano della Regione Abruzzo ma il lavoro da fare è ancora molto ed è più che giusto che i Consiglieri siano maggiormente partecipi delle scelte”, conclude Mannetti.

