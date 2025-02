Consiglio Regionale, la nota. Mannetti: Regione e L’Aquila protagonisti ad Assisi per la festa di San Francesco

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La Regione Abruzzo e la città dell’Aquila saranno i protagonisti del pellegrinaggio nazionale che si terrà, ad Assisi, il 3 e 4 ottobre in occasione della festa di San Francesco, patrono d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Una notizia che riempie di gioia tutta la comunità francescana aquilana, di cui mi onoro di far parte, soprattutto perché il 2025 e il 2026 sono due anni molto importanti per il mondo francescano – Nel 2025 si celebra il centenario del Cantico delle creature di San Francesco mentre nel 2026 l’ottavo centenario della morte del Santo – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrambe le ricorrenze vedranno l’Abruzzo protagonista”. Così il consigliere regionale della Lega, Carla Mannetti – “Quest’anno, in occasione del centenario del Cantico delle creature, – spiega – la nostra regione è stata scelta infatti per offrire l’olio che alimenta la lampada votiva che arde giorno e notte, ad Assisi, sulla tomba di San Francesco e inoltre il sindaco dell’Aquila accenderà la lampada in rappresentanza di tutti i primi cittadini d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Il 2026 vedrà L’Aquila in prima linea quale capitale della cultura – viene evidenziato sul sito web. Nella città di L’Aquila – fa presente Mannetti – la spiritualità francescana è molto presente con le due comunità dei frati minori di San Bernardino e San Giuliano – recita il testo pubblicato online. Ci sono poi i frati cappuccini a Santa Chiara e i frati conventuali a San Pio X, le suore clarisse sorelle povere di Santa Chiara, le suore francescane “Micarelli” missionarie di Gesù Bambino nella casa di fondazione in via Fortebraccio, oltre due comunità di francescani laici (ofs), una a San Bernardino e l’altra a San Pio X. La presenza francescana è molto forte, insomma, in tutta la provincia e in regione – Innumerevoli sono infatti le testimonianza storiche delle tappe di San Francesco da Celano a Gagliano Aterno a Castelvecchio Subequo – riporta testualmente l’articolo online. San Francesco è stato un grande uomo, un punto di riferimento per tutti coloro che coltivano l’ideale della pace, del rispetto della natura, del dialogo tra le persone – si apprende dalla nota stampa. Il senso della fraternità universale e l’amore per il creato ha ispirato il celebre Cantico delle creature, attraverso il quale Francesco ha lanciato un messaggio oggi molto attuale perché ci ricorda che nella creazione si dispiega la sapienza e la benevolenza del Creatore”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it