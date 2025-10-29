Consiglio Regionale, la nota. Mannetti: rimuovere cartellonistica fatiscente a Campo Imperatore e tutelare il paesaggio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Rimuovere al più presto la cartellonistica deteriorata lungo le strade provinciali nella zona di Campo Imperatore, uno dei luoghi più iconici e preziosi della nostra regione, e riorganizzare quella esistente in modo armonico, nel rispetto del contesto naturale e delle normative paesaggistiche”. E’ quanto chiede, in una lettera inviata al Presidente della Provincia dell’Aquila, il consigliere regionale della Lega Carla Mannetti – aggiunge la nota pubblicata. “Chiunque percorra le strade che conducono verso Campo Imperatore – spiega Mannetti – resta incantato dalla bellezza dei paesaggi, dai colori intensi della natura e dalla maestosità delle montagne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tuttavia, questo spettacolo viene sempre più deturpato da una presenza invadente e disordinata di cartellonistica stradale, che in diversi punti appare abbandonata, deteriorata o sovrapposta senza criterio – Cartelli arrugginiti, coperti di adesivi o privi di manutenzione interrompono la continuità visiva del paesaggio e creano un impatto negativo sull’immagine complessiva del nostro Gran Sasso, che dovrebbe invece essere tutelato e valorizzato come un patrimonio naturale di straordinaria importanza – viene evidenziato sul sito web. Chiedo, pertanto, un intervento deciso da parte della Provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il Gran Sasso – conclude Mannetti – è un simbolo dell’Abruzzo e dell’Appennino, lasciare che venga progressivamente compromesso da un disordine visivo e da incuria sarebbe una responsabilità di tutti noi che ricopriamo ruoli pubblici”. (com/red)

