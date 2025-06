Consiglio Regionale, la nota. Mannetti: su viadotti autostradali abruzzesi serve massima trasparenza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sullo stato dei viadotti autostradali abruzzesi serve massima trasparenza – viene evidenziato sul sito web. Per questo ho presentato una richiesta ufficiale affinché vengano ascoltati nella seconda commissione ‘Territorio, Ambiente e Infrastrutture’ del Consiglio regionale la società Strada dei Parchi S.p.A. e il Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, Marco Corsini”. Lo dichiara la consigliera regionale della Lega, Carla Mannetti – aggiunge la nota pubblicata. “Sono stati programmati e si avviano a partire – spiega – lavori importanti per svariati milioni di euro, tra interventi strutturali e opere antisismiche, è doveroso pertanto fornire ai cittadini e agli enti locali informazioni dettagliate su stato attuale delle infrastrutture, priorità operative, tempistiche e impatti sulla viabilità. La mia richiesta si fonda proprio sull’urgenza di acquisire un quadro aggiornato e completo delle condizioni strutturali e sismiche delle due arterie autostradali, che attraversano gran parte del territorio regionale alla luce, ripeto, del massiccio piano di lavori avviato – recita il testo pubblicato online. Tra i punti che si intendono approfondire in sede di Commissione – sottolinea – ci sono anche le modalità di coordinamento tra la concessionaria e la struttura commissariale, la Regione Abruzzo e gli enti locali e le misure di sicurezza adottate durante le fasi di cantiere – si apprende dalla nota stampa. La sicurezza di chi percorre quotidianamente le autostrade A24 e A25 è una priorità assoluta – La Regione ha il dovere di confrontarsi con i responsabili dei lavori”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

