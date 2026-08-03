Consiglio Regionale, la nota. Manutenzione e sicurezza strade, D’Incecco: in Abruzzo oltre due milioni di euro per 15 Comuni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 agosto 2026 – 08:44- “In Abruzzo in arrivo oltre due milioni di euro per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale dei piccoli Comuni, 15 per la precisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E questo grazie al decreto firmato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, che dispone lo scorrimento della graduatoria delle istanze presentate nel 2025 del ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’”. Ad annunciarlo è Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Consiglio regionale, che in una nota “ringrazia, quindi, il ministro Salvini per l’attenzione riservata al territorio”. “In Abruzzo – sottolinea – arriveranno nel dettaglio 2.012.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. In provincia dell’Aquila i Comuni ammessi al finanziamento sono: Prezza (148 mila euro); Prata d’Ansidonia (150 mila euro); Fagnano Alto (149.974,11 euro); in provincia di Chieti: Villa Santa Maria (150 mila euro); Civitaluparella (150 mila euro); Poggiofiorito (150 mila euro); Celenza sul Trigno (150 mila euro); Quadri (150 mila euro); Dogliola (150 mila euro); Tollo(137 mila euro); in provincia di Pescara: Rosciano (150 mila euro); Villa Celiera (150 mila euro) e in Provincia di Teramo: Colonnella (150 mila euro); Castiglione Messer Raimondo (62.225,89 euro) e Cortino (14.800 euro)”. “Lo scorrimento della graduatoria – prosegue – interessa complessivamente 292 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale per un valore di 40 milioni di euro, grazie alle ulteriori risorse stanziate con il decreto-legge “commissari” (DL n. 32 del 2026). Il fondo, istituito nel 2023, finanzia interventi fino a 150 mila euro per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali con l’obiettivo di sostenere gli enti più piccoli, spesso esclusi dai principali programmi di investimento”. Queste risorse – evidenzia infine D’Incecco – rappresentano una boccata d’ossigeno per tanti centri, penalizzati da bilanci limitati, e un aiuto concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza dei nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. A breve comunque per i piccoli comuni arriveranno ulteriori risorse – Nelle prossime settimane, il Mit pubblicherà, infatti, il bando per il 2026 con una dotazione di 10 milioni di euro, rivolto a quei centri che non hanno ancora beneficiato di contributi”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it