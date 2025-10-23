- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 23, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Manutenzione elettromedicali: Verrecchia, bene ha fatto il Dipartimento...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Manutenzione elettromedicali: Verrecchia, bene ha fatto il Dipartimento a puntualizzare a Blasioli

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il Dipartimento Sanità della Regione ha chiesto ulteriori approfondimenti sulla gara per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali aggiudicata da Areacom sulla base di una specifica comparazione tra il prezzo applicato in Abruzzo e quello praticato nelle regioni limitrofe per analoghi servizi, che risultava notevolmente inferiore”. Lo precisa la direzione del Dipartimento Sanità, risposta condivisa dal capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, replicando alle affermazioni del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli – “Si rimarca – precisa Verrecchia – che non c’è alcun rischio contenzioso per le Asl e l’Asrem Molise, in quanto è specificatamente previsto nel provvedimento di sospensione dell’aggiudicazione (fino al 31 dicembre prossimo) la possibilità di ricorrere a proroghe o contratti ponte per garantire la continuità dei servizi – aggiunge la nota pubblicata. Va inoltre aggiunto che sulla procedura di gara sospesa pendono due ricorsi al Tar che saranno definiti entro l’anno e che hanno portato Areacom e Dipartimento a sospendere prudenzialmente l’iter”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it