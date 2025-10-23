Consiglio Regionale, la nota. Manutenzione elettromedicali: Verrecchia, bene ha fatto il Dipartimento a puntualizzare a Blasioli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il Dipartimento Sanità della Regione ha chiesto ulteriori approfondimenti sulla gara per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali aggiudicata da Areacom sulla base di una specifica comparazione tra il prezzo applicato in Abruzzo e quello praticato nelle regioni limitrofe per analoghi servizi, che risultava notevolmente inferiore”. Lo precisa la direzione del Dipartimento Sanità, risposta condivisa dal capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, replicando alle affermazioni del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli – “Si rimarca – precisa Verrecchia – che non c’è alcun rischio contenzioso per le Asl e l’Asrem Molise, in quanto è specificatamente previsto nel provvedimento di sospensione dell’aggiudicazione (fino al 31 dicembre prossimo) la possibilità di ricorrere a proroghe o contratti ponte per garantire la continuità dei servizi – aggiunge la nota pubblicata. Va inoltre aggiunto che sulla procedura di gara sospesa pendono due ricorsi al Tar che saranno definiti entro l’anno e che hanno portato Areacom e Dipartimento a sospendere prudenzialmente l’iter”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it