Consiglio Regionale, la nota. Marcovecchio: “Bene legge su reddito di libertà”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Stamani ho partecipato alla conferenza stampa di illustrazione del progetto di legge, presentato dalla collega Sara Marcozzi, che istituisce anche in Abruzzo il ‘reddito di libertà’, ovverosia il riconoscimento di un sostegno economico in favore delle donne vittime di violenza – viene evidenziato sul sito web. ” Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio – riporta testualmente l’articolo online. “Questo provvedimento – evidenzia il Consigliere regionale – rappresenta un supporto concreto alle donne bisognose di aiuto, talvolta impossibilitate a lasciare contesti di sopruso proprio a causa delle difficoltà finanziarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il mio pieno e incondizionato sostegno – conclude Marcovecchio- ad una proposta che è soprattutto una battaglia di buonsenso e di civiltà”. (com/red)

