Consiglio Regionale, la nota. Marcovecchio su norme riduzione rischio sismico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Oggi in Seconda Commissione consiliare abbiamo approvato il nuovo Regolamento recante le ‘Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. ’” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio – riporta testualmente l’articolo online. “Grazie a questo importantissimo provvedimento la Regione conferma il massimo impegno nella prevenzione del rischio sismico attraverso uno strumento strategico che definisce azioni concrete per mettere in sicurezza l’intero Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’approvazione del Regolamento rappresenta, altresì, l’occasione per semplificare ulteriormente il procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica conformandolo maggiormente alla disciplina procedimentale della Legge 241 del 1990. Nell’ottica della semplificazione, tra gli interventi maggiormente rilevanti rientrano gli adempimenti relativi alla trasmissione di relazioni a struttura ultimata, collaudi e certificati di idoneità sismica – Mi preme ringraziare – conclude Marcovecchio – tutta la Commissione che ha condiviso all’unanimità l’approvazione del Regolamento – “ (com/red)

