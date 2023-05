Consiglio Regionale, la nota. Marcovecchio su nuova legge regionale Usi Civici

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Come annunciato dal Consigliere Nicola Di Ninni, anche il Comune di San Salvo ha recepito la nuova legge regionale, e così salgono a 16 i Comuni d’Abruzzo che hanno acquisito le funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici – precisa il comunicato. Per effetto di tale provvedimento, se fino a questo momento bisognava attendere anni per un decreto di legittimazione, ora, grazie alle norme di cui mi sento ancora di ringraziare il settore competente della Regione Abruzzo, sarà necessario al massimo qualche mese – si apprende dalla nota stampa. ” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio – recita il testo pubblicato online. “Un risultato da record quello che ha prodotto la L.R. 47/2022, cd Legge Marcovecchio, che, entrata in vigore il 18 maggio scorso per effetto delle ultime e necessarie modifiche apportate, ha consentito al Comune di Palmoli di aggiudicarsi il primato e pubblicare il primo atto di legittimazione, ora in attesa del mero visto di legittimità da parte delle competenti autorità regionali – precisa la nota online. Insomma: una vera e propria svolta nella semplificazione delle procedure che sta producendo celermente gli effetti sperati”. (com/red)

