Consiglio Regionale, la nota. Marcovecchio (VA) su campionato europeo pallavolo

– “Il grande sport farà tappa in Abruzzo – Saranno le città di Vasto (CH) e Montesilvano (PE) ad ospitare il prossimo settembre il campionato europeo maschile Under 20 di pallavolo” lo annuncia una nota del gruppo consiliare “Valore è Abruzzo”. “Esprimo grande soddisfazione per questa importante opportunità che approderà nella nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continuiamo ogni giorno a lavorare ponendo lo sport al centro dell’azione amministrativa di tutto il governo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” Queste le parole del consigliere regionale di “Valore è Abruzzo”, Manuele Marcovecchi,o che auspica come “in una situazione economica e sociale come quella che stiamo attraversando a causa della guerra in Ucraina, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale di promozione e valorizzazione del territorio, lo sport, da sempre veicolo di unione e fratellanza tra i popoli, sia anche stavolta il viatico per una nuova pace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio il Presidente Marsilio che ha creduto in questo progetto e i Comitati Regionali e Territoriali della Fipav che hanno fatto squadra con noi per portare Vasto in Europa”. (com/red)

