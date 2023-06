Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: “Aborto farmacologico alla Asl Pescara”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La Asl di Pescara recepisce il percorso assistenziale per l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico, che sarà erogato presso l’Ambulatorio Ostetrico-Ginecologico del Presidio di via Rio Sparto – aggiunge testualmente l’articolo online. È una notizia che apprendo con soddisfazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo le tante interpellanze da me protocollate e discusse in Consiglio regionale sul tema, arriva in Abruzzo un segnale preciso a tutela delle donne, che va nella direzione indicata dal Ministero della Sanità nell’agosto 2020. Ringrazio i vertici della Asl e l’Assessore Verì che negli ultimi mesi si è mostrata sensibile a questa tematica, portando in aula risposte puntali che ora trovano effetti concreti”. Lo afferma il consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi, che prosegue: “Si tratta di un netto cambio di passo rispetto al passato, in particolare con riferimento alla nota del Dipartimento Sanità regionale del 2 febbraio 2021, quando si raccomandava la somministrazione del farmaco per l’interruzione di gravidanza in ambito ospedaliero”. “Le battaglie per i diritti delle donne devono restare al centro dell’attività politica della nostra Regione – si apprende dalla nota stampa. La sanità deve accogliere e proteggere chiunque abbia bisogno di aiuto, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, di dolore e di tormento che possono nascondersi nella scelta di abortire – si apprende dalla nota stampa. Per questo serve supporto e presenza – viene evidenziato sul sito web. Gli ultimi dati sulla presenza di medici obiettori in Abruzzo, con picchi di oltre il 90%, ci dicono che vanno create tutte le condizioni necessarie per garantire un diritto delle donne, senza mettere ulteriori ostacoli – precisa il comunicato. E questo provvedimento della Asl di Pescara va sicuramente nel senso da me sperato”, conclude Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

