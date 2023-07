Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: “Ancora problemi idrici a Chieti Scalo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “I problemi di carenza idrica a Chieti Scalo sembrano non finire – si apprende dalla nota stampa. Nonostante i mesi di lavori e di cantieri aperti da Aca, continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini che, ancora oggi, denunciano pressioni basse e l’assenza di acqua nelle case nelle ore notturne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un disagio grave che si somma a quelli subiti negli anni e che, a quanto sembra, continua a non trovare una soluzione”. Così il consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi, che prosegue: “Con la Commissione regionale d’inchiesta sull’Emergenza Idrica, da me presieduta, abbiamo dedicato tempo e spazio ai disservizi con cui convivono da decenni i cittadini della zona di Chieti Scalo – L’Aca si è mostrata collaborativa e, nonostante i ritardi accumulati per vari motivi nella chiusura dei cantieri, ha portato a temine i lavori che avrebbero dovuto garantire acqua nelle case per 24 ore al giorno, lasciando intendere di aver risolto problemi strutturali che si trascinavano da decenni – precisa la nota online. Purtroppo, però, le cose non sembrano stare così. Ci sono cittadini che raccontano di avere ancora i rubinetti a secco nelle ore notturne e che segnalano problemi di pressione dell’acqua già nella fase di entrata negli edifici, prima quindi di essere distribuita nei singoli appartamenti”. “Tutti noi speravamo che, almeno dall’inizio di luglio, i disagi e i disservizi si sarebbero definitivamente risolti per garantire a tutti i cittadini la costante disponibilità di risorsa idrica nei periodi più caldi dell’anno – recita il testo pubblicato online. Invece non sembra essere ancora così. Mi auguro che, a seguito di questa nuova segnalazione, si possa arrivare al più presto a una soluzione definitiva dei problemi e che tutti possano avere il diritto all’acqua nelle proprie abitazioni in ogni ora del giorno e della notte”, conclude Marcozzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

