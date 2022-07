Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: azione governo va difesa e rafforzata

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Nella giornata di oggi si è tenuta l’assemblea congiunta dei gruppi di Insieme per il Futuro in vista delle comunicazioni del Premier Mario Draghi alle camere nella giornata di domani – aggiunge la nota pubblicata. All’assemblea ha preso parte anche la Consigliera regionale Sara Marcozzi che ha dichiarato: “Abbiamo fatto il punto della situazione – commenta Marcozzi – alla vigilia di quella che si preannuncia come una giornata determinante per il futuro dell’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Come ha giustamente specificato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nelle ultime settimane ci sono state forze politiche che hanno scelto di scommettere contro il Paese e contro un Governo che sta portando avanti la propria agenda tra Pnrr e contrasto alla crisi economica, al caro bollette, all’inflazione e alla recrudescenza del Covid. Sono tutte problematiche di stretta attualità e che richiedono un impegno straordinario che non può venire meno – recita il testo pubblicato online. Mai come adesso serve un esecutivo che abbia un mandato pieno per portare a casa i provvedimenti più urgenti e sostenere i cittadini in tempi di tempesta perfetta, come quella che stiamo attraversando – recita il testo pubblicato online. Non esistono più scuse valide per non mostrare maturità politica e senso di responsabilità, e non è un caso se la nostra riunione sia durata poco più di un’ora e abbia visto tutti i partecipanti concordi sul rafforzare l’azione del Governo – Gli appelli di oltre 1600 sindaci, della società civile, del tessuto economico italiano e della comunità internazionale devono trovare ascolto – recita il testo pubblicato online. Non può essere certamente l’umore estemporaneo di qualche forza politica, le cui reali intenzioni peraltro sono ancora oggi incomprensibili, a far crollare tutto l’impianto creato a sostegno del Paese e su cui c’è ancora tanto da lavorare – Insieme per il futuro ha preso una posizione chiara, mettendo al primo posto le esigenze del Paese rispetto alla propaganda, e non commetteremo l’errore storico di perdere oggi il contatto con la realtà”, conclude Marcozzi – (com/red)

