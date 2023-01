Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: da PNRR nuovi fondi per reti idriche

- Advertisement -

– “Abbiamo finalmente la certezza che in tutto l’Abruzzo ci saranno interventi di digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche utili per ridurre le perdite che, nel nostro territorio, toccano picchi del 70%. Apprendo con sollievo dalle parole dell’Assessore Imprudente che sono in arrivo ulteriori 16.8 milioni di euro dal PNRR per finanziare questi progetti – precisa il comunicato. I fondi saranno gestiti dalla Gran Sasso Acqua, l’unica società abruzzese rimasta fuori dalla precedente tranche di finanziamenti da cui avevano attinto gli altri cinque gestori del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Avevamo già avuto rassicurazioni sul recupero dei fondi in varie sedute di Commissione, e l’arrivo della conferma ufficiale è un’ottima notizia”. Ad affermarlo è il Presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica e Consigliere regionale Sara Marcozzi, che prosegue così: “Le reti colabrodo sono una delle più gravi criticità della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il lavoro che la Commissione ha svolto fino a oggi è stato orientato alla soluzione di problemi per il futuro piuttosto che a un’inquisizione sul passato – riporta testualmente l’articolo online. In questo senso, i fondi del PNRR si stanno rivelando fondamentali, e sarà nostro compito tenere alta l’attenzione sul loro corretto utilizzo e avere una timeline chiara sull’evoluzione dei lavori – Nelle prossime settimane torneremo ad ascoltare tutte le società di gestione per tirare le somme”. “Rimane tuttavia il rimpianto – conclude Marcozzi – di non essere riusciti a presentare un progetto unico per l’intero Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Avremmo potuto avere una fotografia completa di tutte le reti idriche e un controllo unificato e meno dispersivo sull’andamento dei lavori – precisa la nota online. Non solo, si sarebbe potuto iniziare a mettere finalmente in “rete le reti”, creando un sistema di mutuo soccorso tra province per far sì che nessun abruzzese debba stare ore senza acqua in casa – si legge sul sito web ufficiale. Con le sfide che ci si prospettano da qui ai prossimi decenni, ogni occasione deve essere sfruttata per unire le forze e fare il bene di tutta la nostra regione, superando divisioni sconvenienti e antistoriche – Da ogni seduta di Commissione emerge la buona volontà di voler cambiare prospettiva alla gestione idrica abruzzese, mi auguro che questi propositi diventino realtà”. (com/red)

