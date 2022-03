Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi e Fedele (M5S) su situazione del Cam

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il quadro che emerge dalle ultime notizie di stampa sulla situazione del Cam, il Consorzio Acquedottistico Marsicano, rinforza la necessità di istituire una Commissione d’inchiesta regionale sul tema acqua – viene evidenziato sul sito web. È urgente, oggi più che mai con la stagione estiva alle porte, mettere a sistema tutte le problematiche e avere una sede in cui gestori, politica e associazioni possano dialogare costantemente, trovando un punto di confronto aperto a livello regionale – E mi auguro che tutto il Consiglio regionale, opposizioni e maggioranza insieme, concordi sulla necessità di studiare i problemi presenti sul nostro territorio e cercare soluzioni percorribili in tempi stretti”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che prosegue: “Già negli scorsi anni, anche attraverso la Commissione di Vigilanza del Presidente Pietro Smargiassi, i conti del Cam, ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale dal 2018, sono stati messi sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. La pessima gestione delle reti rischia però di aggravarsi ulteriormente se non si metterà mano a stretto giro all’infrastruttura idrica”. Prosegue poi il Consigliere regionale Giorgio Fedele: “Questo è il risultato dove mancano investimenti per anni e anni – L’aumento del costo dell’energia è un problema grave, ma bisognava intervenire molto prima per risolvere le innumerevoli criticità presenti, penso alle elettropompe su cui non si è mai investito – recita il testo pubblicato online. Adesso a pagarne le spese sono i cittadini che si trovano nell’area di gestione del Cam, con i costi delle bollette per le strutture a uso domestico che sono i più alti d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’Ersi e la Regione hanno tutti gli strumenti e il potere per intervenire, e una Commissione d’inchiesta sull’acqua è oggi fondamentale per evitare che il concordato possa saltare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo deve essere quello di arrivare a una gestione della risorsa idrica funzionale e che faccia partire investimenti sulle reti, che disperdono un quantitativo di acqua del tutto inaccettabile”. “Dopo anni di inerzia della Giunta a trazione Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – conclude Marcozzi – è nostro compito dall’opposizione utilizzare ogni strumento possibile per smuovere questo immobilismo – Tra questi c’è una Commissione d’inchiesta pronta a partire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è frutto del caso se l’Abruzzo è una delle regioni con le peggiori reti idriche d’Italia, ma è la conseguenza di decenni di mancati investimenti – precisa la nota online. Ed è il momento di intervenire”. (com/red)

