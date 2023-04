Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: fine per i disagi idrici a Chieti scalo

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “I disagi e le interruzioni idriche a Chieti Scalo dovrebbero essere finalmente arrivati alla fine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa mattina, a seguito di segnalazioni dei cittadini su continui blocchi nell’erogazione di acqua dal rubinetto, ho inviato ad Aca una richiesta di aggiornamento sui lavori in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. In risposta, la società ha comunicato che gli interventi si concludono nella giornata di oggi, che la rete di Chieti Scalo è in pressione da questa mattina e che l’erogazione sarà a regime da domani – aggiunge la nota pubblicata. L’acqua dovrebbe finalmente arrivare nelle case per 24 ore al giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Una bella notizia per tutta la città”. A comunicarlo è il Consigliere regionale e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica Sara Marcozzi, che prosegue così: “Parliamo di interventi che dovrebbero essere risolutivi, andando a sanare una situazione inaccettabile le cui conseguenze sono pagate dai residenti della zona – viene evidenziato sul sito web. Sono decenni che i teatini si ritrovano una rete colabrodo, frutto di anni di sciatteria e incuria che hanno portato a interruzioni idriche quotidiane e alla maglia nera in Italia per le perdite, con punte del 70%. Una situazione inaccettabile, che parte da ben prima del 2017, anno in cui Aca è subentrata al comune nella gestione delle reti e che, adesso, dovrebbe essere finalmente sanata”. “La Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica in Regione Abruzzo, da me presieduta, ha affrontato i disagi a Chieti Scalo in diverse sedute, prendendo a cuore una problematica molto grave per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Adesso che siamo arrivati al risultato, non posso che esprimere la mia soddisfazione, mantenendo comunque alta l’attenzione affinché non si ripetano i disagi del passato – aggiunge testualmente l’articolo online. Voglio ringraziare la Presidente di Aca Giovanna Brandelli per la collaborazione mostrata per tutta la durata dei lavori della Commissione d’inchiesta e per la disponibilità al dialogo che, alla fine, ha portato i propri frutti, superando i controproducenti litigi e le incomprensioni del passato”, conclude Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

