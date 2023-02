Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: in Commissione esperti del settore acqua

- Advertisement -

– Spazio alle migliori esperienze in materia di gestione idrica in Italia per affrontare e cercare soluzioni ai problemi dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sarà questo il tema della prossima seduta della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica, fissata per la giornata di domani mercoledì 22 febbraio dalle ore 11 nella sede del Consiglio regionale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’ordine del giorno è illustrato dal Presidente della Commissione, Sara Marcozzi: “A completamento dei nostri lavori, ho ritenuto necessario ascoltare la visione di chi conosce molto bene quello che succede intorno a noi per studiare e valutare le esperienze virtuose sviluppate in altre regioni o in altre nazioni – precisa il comunicato. Per questo motivo la seduta di domani sarà interamente dedicata alle audizioni di esperti di fama nazionale in materia di gestione della risorsa idrica – Ascolteremo le parole di Stefano Pozzoli, Professore Ordinario della Facoltà di Economia della Università di Napoli Parthenope, di Mario Rosario Mazzola, Professore Ordinario della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, della Dott.ssa Giulia Chieffo, Vice Direttore Generale di Utilitalia e Direttore del settore Acqua, della Dott.ssa Tania Tellini, Coordinatrice delle attività di settore, e infine di Alessandro Mazzei, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana – viene evidenziato sul sito web. Efficientare la gestione dell’acqua, riducendo le perdite idriche e proponendo soluzioni per affrontare le sfide imposte dai cambiamenti climatici, sarà una delle priorità dell’Abruzzo da qui al futuro – Il nostro dovere è tutelare un diritto dei cittadini studiando e proponendo azioni che cambino, una volta per tutte, l’ordine delle cose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a lavorare con questo spirito anche nelle prossime settimane, quando i lavori di Commissione arriveranno al termine”, conclude Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

