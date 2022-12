Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: incrementare fondi centri antiviolenza

- Advertisement -

– “Un emendamento per incrementare il fondo a sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Regione Abruzzo di 150mila euro all’anno per i prossimi tre anni”. Questa è la proposta che il Consigliere regionale e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi presenterà nel corso dei lavori per l’approvazione del bilancio di Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Ancora oggi – spiega Marcozzi – nel nostro territorio troppe donne vivono nell’insicurezza e nella paura – si legge sul sito web ufficiale. I recenti fatti di cronaca ci hanno drammaticamente ricordato quanto certi delitti siano vicini a noi, una vera e propria emergenza femminicidi – precisa il comunicato. È dovere della politica mandare un messaggio chiaro, aiutando in modo concreto le tante realtà del nostro territorio che, ogni giorno, svolgono un ruolo straordinario di presidio di sicurezza, portando assistenza e supporto a molte donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’approvazione della legge di bilancio è un’altra occasione da sfruttare per liberare nuove risorse a questo scopo”. “Già nello scostamento di bilancio, approvato a fine novembre, ero riuscita a ottenere l’approvazione di un emendamento per aumentare di 100mila euro i fondi a centri antiviolenza e case rifugio nell’anno 2022. Con questo emendamento, invece, voglio pormi un obiettivo più ambizioso: realizzare un vero e proprio intervento strutturale, prevedendo da subito un incremento agli stanziamenti previsti di 150mila euro all’anno per i prossimi tre anni”. “Il Consiglio regionale ha già mostrato la propria sensibilità sul tema, da me portato in aula non più tardi di un mese fa – si apprende dal portale web ufficiale. Mi auguro che anche adesso, alla ripresa dei lavori delle Commissioni e del Consiglio, possa unirci lo stesso spirito, stanziando risorse extra che, senza stravolgere i conti della nostra Regione, possono cambiare la vita di molte donne”, conclude Marcozzi – (com/red)

