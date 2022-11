Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: Più centomila euro contro violenza donne

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento a mia firma che incrementa di centomila euro i fondi regionali a sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio – recita il testo pubblicato online. Un risultato importante e concreto, con cui si stanziano risorse in supporto a quei presidi sul territorio che svolgono un compito di straordinaria importanza, a sostegno delle donne che subiscono violenze e che non devono essere lasciate sole”. Così il Consigliere regionale e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi – “Ci sono tanti modi di fare opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Io ho sempre scelto di farla con senso di responsabilità, valutando provvedimento per provvedimento, presentando proposte realizzabili e cercando col dialogo e con la forza della ragione di arrivare allo stanziamento di risorse a favore del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Dicendo no a tutto, alzando le barricate fino al blocco dei lavori del Consiglio, si perdono anche occasioni con cui fare il bene del territorio – recita il testo pubblicato online. Siamo pagati per produrre soluzioni, non per fare la gara a chi urla di più. L’obiettivo del Consiglio regionale è utilizzare al meglio i fondi a disposizione di Regione Abruzzo per migliorare la vita dei cittadini, dando priorità a progetti effettivamente realizzabili con le nostre disponibilità di cassa – si legge sul sito web ufficiale. Nel rumore dell’ostruzionismo, oggi abbiamo ottenuto un provvedimento che farà la differenza nella vita reale e che ci fa andare oltre gli slogan, pochi giorni dopo le celebrazioni della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne – E di questo non posso che esserne profondamente orgogliosa”, conclude Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

