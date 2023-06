Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su apicoltori ascoltati in Commissione

- Advertisement -

– “Le testimonianze delle associazioni di apicoltori, ascoltate oggi in Terza Commissione, delineano un quadro drammatico per un settore strategico dal punto di vista ambientale e occupazionale – si apprende dalla nota stampa. Dall’esito dei lavori emerge che il 2023 è l’anno peggiore per l’Abruzzo per la carenza di produzione – In crisi oltre mille aziende e tremila lavoratori, a rischio oltre 50mila arnie – A causa del cambiamento climatico, ci hanno riferito gli apicoltori, in natura non esistono praticamente più sciami naturali e le api allevate sono passate dal produrre fino a 30kg/anno per arnia di miele a soli 12-13 kg. È la dimostrazione che servono, oggi più che mai, interventi strutturali e a lungo termine – si apprende dalla nota stampa. Rinnovo l’invito alla politica regionale ad approvare l’istituzione della VI Commissione “Sistema Idrico e Cambiamenti Climatici” in Regione Abruzzo: è il momento di mostrare maturità, superare le divisioni che danneggiano il territorio e approvare all’unanimità uno strumento fondamentale per mettere a terra anche gli interventi di resilienza e mitigazione dei Cambiamenti Climatici non più rinviabili”. Lo dice il consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi: “Ringrazio il Presidente della Terza Commissione Emiliano Di Matteo per aver portato il punto all’attenzione della Commissione, perché dà modo di mettere sotto i riflettori un tema tanto determinante per il futuro del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il contesto che ci è stato delineato dagli apicoltori racconta di problematiche che, verosimilmente, si aggraveranno nei prossimi anni – precisa il comunicato. Per questo è inutile continuare a rincorrere i disagi, perché quando un’emergenza si presenta ogni anno diventa una nuova normalità e vanno attuati interventi mirati alla resilienza di aziende e ambiente – È un dovere della politica, allora, affrontarla di conseguenza, con uno strumento capace di programmare a lungo termine, con una visione chiara e unitaria – viene evidenziato sul sito web. Ascolto quotidianamente dichiarazioni bipartisan con cui si rinnova un impegno concreto sul contrasto dei Cambiamenti Climatici – precisa il comunicato. Oggi, in Regione Abruzzo, c’è la proposta per istituire uno strumento che affronti il problema con chiarezza – viene evidenziato sul sito web. Fomentare divisioni significa cagionare un danno irreparabile al futuro dell’Abruzzo”, conclude Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

