Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Attualizzare le norme del contrasto alla violenza di genere, mettendo la macchina burocratica al passo con i tempi per rispondere nel modo più efficace alle richieste che arrivano dalle realtà del territorio e dalle donne che hanno bisogno di aiuto – aggiunge testualmente l’articolo online. È questo l’impegno che ho ottenuto dalla Giunta con l’approvazione in Consiglio regionale dell’aggiornamento dei criteri di ripartizione dei fondi a sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio in Abruzzo, a oggi rimasti fermi al 2007, 16 anni fa – In questo intervallo di tempo sono state approvate due Intese Stato-Regione, nel 2014 e nel 2022, in materia di requisiti minimi per le strutture, che concorrono alla distribuzione delle risorse – si apprende dalla nota stampa. Per questo ritengo necessario armonizzare i testi e arrivare a un aggiornamento che dia strumenti efficaci ed efficienti a chi, ogni giorno, mette a disposizione la propria professionalità per dare il miglior supporto possibile alle vittime di violenza”. Così il consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi, che prosegue: “Ringrazio l’aula per aver dato il via libera all’unanimità al testo – recita il testo pubblicato online. In questi anni ho portato spesso all’attenzione del Consiglio interventi su questo tema ed ho sempre trovato massima disponibilità, arrivando anche all’approvazione di un mio emendamento per raddoppiare nel triennio i fondi a disposizione di Centri Antiviolenza e Case Rifugio abruzzesi – precisa la nota online. La richiesta di rinnovare i criteri di ripartizione dei fondi si inserisce proprio in un contesto di attenzione massima su un tema che merita la priorità. Sono risposte concrete che non devono fermare il nostro impegno per stare al fianco delle donne a cui serve aiuto e ai Centri che sul territorio svolgono il proprio compito nel modo migliore”, conclude Marcozzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it