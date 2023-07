Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su emergenza idrica provincia Chieti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La carenza di acqua in questi giorni sta causando disagi enormi nella provincia di Chieti – precisa il comunicato. Dopo la denuncia di interruzioni idriche a Chieti Scalo, mi arrivano decine di telefonate dalle zone di competenza della Sasi per denunciare la mancanza di acqua nelle case – si apprende dalla nota stampa. Una situazione insostenibile che va avanti da troppo tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. I cittadini sono esasperati e hanno ragione di esserlo – recita il testo pubblicato online. Ci troviamo nella fase più calda dell’anno, con temperature superiori ai 30 gradi, e ricevo continuamente messaggi di persone che temono per la salute delle persone più fragili, degli anziani e dei bambini – precisa la nota online. Una situazione inaccettabile su cui bisogna intervenire subito”. Lo afferma il consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi, che prosegue: “Mi arrivano segnalazioni da tantissimi Comuni, e gli ultimi in ordine di tempo sono Guardiagrele, San Martino sulla Marrucina e Ortona – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo centinaia di cittadini abruzzesi senza acqua nelle case, e questo non è accettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il tutto in un’estate che, a detta di molti, avrebbe dovuto essere più serena sotto il profilo della disponibilità idrica, lasciando i cittadini sereni quantomeno sul diritto all’acqua – si apprende dal portale web ufficiale. Niente di più lontano dalla realtà. Mi aspetto che Sasi risolva immediatamente i problemi che stanno negando il bene più prezioso a una larga fetta di popolazione, che è comunque chiamata a pagare il servizio come se funzionasse”. “Situazioni di emergenza come questa – conclude Marcozzi – ci ricordano che, evidentemente, lasciare la gestione idrica in mano a tante piccole società di gestione (l’Abruzzo ne ha sei per quattro province!) non è la risposta all’emergenza di questo momento storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Dobbiamo vedere la nostra regione come un unico grande territorio, capace di creare un sistema solidale che porti acqua dove c’è più bisogno – recita il testo pubblicato online. Come succede adesso nella Provincia di Chieti – precisa il comunicato. Lo ripeto da oltre un anno e lo abbiamo cristallizzato con le risultanze approvate dal Consiglio regionale della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica da me presieduta – si apprende dal portale web ufficiale. Bisogna intervenire, perché non si può andare avanti ancora così”. (com/red)

