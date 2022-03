Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su manifestazione Viale Marconi-Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Quello che da mesi accade in Viale Marconi ha dell’assurdo: parcheggi inesistenti, traffico congestionato, automobilisti, autobus e ciclisti costretti a pericolosi slalom e assurde chicane – Sono unanimi le testimonianze in tal senso alle quali aggiungo la mia che quotidianamente vivo tali disagi e pericoli – aggiunge la nota pubblicata. Per non parlare del danno economico che questa assurda viabilità arreca ai negozianti – Tanto che diversi mesi fa, ormai, lo feci presente anche al Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri”. Così Sara Marcozzi, capogruppo M5S in Consiglio Regionale, che conclude: “Va trovata immediatamente una soluzione alternativa che scongiuri il disastro economico e ripristini una viabilità scorrevole e confortevole per tutti”. (com/red)

