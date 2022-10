Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su nuove audizioni Commissione inchiesta

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La nuova seduta della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo si terrà domani, 26 ottobre, alle ore 11. A presentare l’ordine del giorno è il presidente Sara Marcozzi: “Proseguiamo con il lavoro di audizioni dei Presidenti delle società di gestione del servizio idrico – aggiunge testualmente l’articolo online. Domani andremo in profondità sulle problematiche della Gran Sasso Acqua S.p.A. e del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.pA. Due realtà fondamentali del nostro territorio, le cui condizioni saranno analizzate in ogni dettaglio – Specialmente per quanto riguarda il futuro del Cam, anche alla luce del preoccupante contesto economico già esposto alla Commissione dal Presidente di Ersi Merolli, si devono dare risposte ai cittadini – precisa il comunicato. A seguire è prevista una nuova audizione di Ersi, per mettere a fuoco altre problematiche sull’infrastruttura idrica, sui progetti per il futuro e sui relativi finanziamenti – precisa la nota online. Ricordo che, per segnalazioni da inoltrare ai singoli gestori sul territorio o per chiedere l’audizione di Comitati di cittadini o Associazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail presidentecommissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. emergenzaidrica@crabruzzo – recita il testo pubblicato online. it”, conclude Marcozzi – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it