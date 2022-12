Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su problemi rete idrica Chieti Scalo

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – “La Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica, da me presieduta, tornerà a chiedere chiarezza sulle continue criticità che cittadini e attività di Chieti Scalo devono subire sulla disponibilità di acqua – viene evidenziato sul sito web. Utilizzeremo ogni spazio disponibile nel calendario del Consiglio regionale per convocare sedute, fare audizioni e avanzare proposte, così da sfruttare al meglio i sei mesi di tempo, iniziati a settembre, di cui la Commissione dispone per svolgere il proprio compito ispettivo – Rimango tuttavia sorpresa dalle parole che il Sindaco di Chieti Diego Ferrara ha rilasciato alla stampa, denunciando difficoltà nel riuscire a parlare con l’Azienda acquedottistica – viene evidenziato sul sito web. Una versione ben diversa rispetto a quella dell’audizione di mercoledì scorso, durante la quale lo stesso Sindaco non ha evidenziato alcun tipo di problema con l’Azienda, volendo sottolineare spontaneamente come il rapporto istituzionale sia buono e di stretta collaborazione reciproca – viene evidenziato sul sito web. A questo punto mi domando quale delle ricostruzioni sia più vicina alla realtà e quale sia il reale rapporto tra Aca e il Comune – si apprende dalla nota stampa. Il filo conduttore del lavoro di Commissione che stiamo seguendo è il solito anche in questo caso: mettere a sistema le parti in causa, cercare di superare le criticità e dare ai cittadini il miglior servizio idrico possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che sia l’obiettivo di tutti”. Così Sara Marcozzi, consigliere regionale e presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

