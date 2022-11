Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su PS Pescara: “Se ne discuta in Aula”

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “L’iniziativa presa dalla Asl per privatizzare i codici verdi e bianchi per tre mesi, al costo di oltre 200mila euro, non può essere la soluzione ai tanti problemi del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Le ragioni del sit-in che si è tenuto all’esterno della struttura sono assolutamente condivisibili – Ho chiesto spiegazioni in merito all’Assessore alla Sanità Verì con un’interpellanza depositata quasi due mesi fa, ma il blocco delle sedute del Consiglio regionale sta rallentando tutto – aggiunge testualmente l’articolo online. Non solo l’approvazione dei provvedimenti, anche le spiegazioni che la Giunta deve dare a cittadini e operatori sanitari”. Così il consigliere regionale e presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi, che prosegue: “Mentre si investono soldi pubblici per esternalizzazioni di cui sono certi i costi ma non i benefici, rimane sul tavolo il problema della carenza di personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per fare nuove assunzioni servono incentivi che stimolino quante più professionalità possibile a rispondere ai bandi – aggiunge la nota pubblicata. Chi guida il sistema sanitario nazionale e regionale deve pagare di più medici e personale che lavorano nei reparti più complicati per qualità e numero di prestazioni richieste – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ho detto nelle settimane passate, lo ripeto adesso”. “Domani è prevista una nuova Conferenza dei Capigruppo in Regione Abruzzo – Mi auguro che sia l’occasione buona per sbloccare la situazione, ricominciare a lavorare in aula e dare risposte ai cittadini – precisa il comunicato. O quantomeno, se non ci sono provvedimenti dalla maggioranza, si convochi un Consiglio regionale straordinario per Interpellanze e Interrogazioni così da fare chiarezza ai cittadini sulle tante questioni ancora in sospeso – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si può aspettare ancora”, conclude Marcozzi – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

