Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su riqualificazione dell’ex S.Camillo

– “La riqualificazione dell’ex Ospedale San Camillo, con lo spostamento degli uffici giudiziari, consentirebbe il recupero di una struttura in stato di abbandono da ormai vent’anni – aggiunge la nota pubblicata. L’interesse mostrato dal Ministero della Giustizia può avere ricadute positive per i teatini, portando il comparto della giustizia in una zona decentrata, più comoda, con parcheggi sia per gli utenti finali che per i dipendenti – precisa la nota online. Non posso pensare che la capacità di rendere attrattivo il centro storico passi dalla permanenza o meno del tribunale da qui ai prossimi anni – precisa la nota online. La ritengo una cosa avvilente per tutta la città di Chieti, soprattutto, per la sua straordinaria storia – Se esiste concretamente l’opportunità di restituire alla cittadinanza strutture dismesse da tempo immemore, è bene fare di tutto per coglierla”. Così il Consigliere regionale indipendente e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

