Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: “Tappa a Chieti del Cram il 4 novembre”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Il CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) arriva a Chieti – precisa la nota online. “Nella giornata di sabato 4 novembre – spiega il consigliere regionale e componente del Direttivo CRAM Sara Marcozzi – l’Assemblea che riunisce i rappresentanti di associazioni, federazioni e confederazioni dell’Abruzzo nel mondo, si fermerà nella città teatina, dove si svolgeranno, presso la sede della Camera di Commercio Chieti Pescara in Piazza G.B. Vico, due eventi importanti – Dalle 9.30 inizierà il convegno sul tema del Turismo delle Radici – Un’importante occasione di confronto a cui prenderanno parte rappresentanti delle Istituzioni Nazionali, come Giovanni Maria De Vita, responsabile del Progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione Generale Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri e Gianluigi Tombolini, Sindaco di Numana e Consigliere del Ministro Antonio Tajani per le attività di valorizzazione del turismo nei territori; rappresentanti delle Istituzioni locali come Nicola Iannone, Sindaco di Tornareccio; la giornalista, docente e direttrice del John Fante Festival Giovanna Di Lello; il ricercatore dell’Università La Cattolica di Milano Giuseppe Sommario; gli autori dei Volumi Abruzzo Stars & Stripes Generoso D’Agnese e Geremia Mancini – aggiunge la nota pubblicata. Le conclusioni saranno invece affidate all’Assessore al Turismo Daniele D’Amario”. “Nel pomeriggio – prosegue Marcozzi – a partire dalle ore 18, microfono aperto alle delegazioni nel corso dell’evento ‘Il CRAM si racconta’, previsto sempre nella sede della Camera di Commercio Chieti Pescara in Piazza G.B. Vico – Un incontro da me ideato e voluto e molto apprezzato dai nostri corregionali nel mondo, al quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ascolteremo le testimonianze e le esperienze dei rappresentanti delle Associazioni che in ogni parte del mondo, dall’Argentina all’Algeria, dagli Emirati Arabi Uniti al Sud Africa fino agli Stati Uniti, portano alto il nome dell’Abruzzo con iniziative, progetti e tanto altro – recita il testo pubblicato online. Un’occasione da non perdere per ascoltare il racconto del territorio dalle parole delle persone che, pur vivendo all’estero, mantengono un legame inscindibile con la nostra regione”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it