Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi:”Condivido fusione Fira-Abruzzo Sviluppo”

– “La fusione tra Fira e Abruzzo Sviluppo è un’opera di razionalizzazione che fa bene al nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Un’iniziativa della Giunta Marsilio che condivido e che porterà vantaggi al tessuto produttivo abruzzese, agevolando le attività economiche, l’accesso al credito, lo sviluppo di progetti da qui al futuro – recita il testo pubblicato online. Una visione che sposo in pieno e che, mi auguro, possa essere riprodotta anche negli altri settori su cui Regione Abruzzo ha facoltà di intervenire – si apprende dalla nota stampa. Per decenni la nostra macchina amministrativa è stata oggetto di divisioni e spacchettamenti vari che, per le sfide di questi tempi, non possiamo più permetterci – precisa la nota online. Operazioni che puntano sull’ottimizzazione delle risorse, umane ed economiche, possono portare vantaggi che vanno aldilà di qualsiasi altra logica, perché forniscono sviluppo e crescita a una regione con enormi margini di miglioramento come la nostra – si apprende dal portale web ufficiale. Questa è la strada che l’Abruzzo deve percorrere da qui al futuro e bene ha fatto la Giunta Marsilio a portare a conclusione questo processo di fusione”. Lo afferma il consigliere regionale e presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

