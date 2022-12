Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi:”Domani Sindaci in Commissione inchiesta”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– È fissata per domani l’ultima seduta del 2022 della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il presidente Sara Marcozzi presenta i punti previsti in ordine del giorno: “Chiudiamo i lavori di questo anno con l’audizione dei Sindaci dei Capoluoghi di Provincia della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Sono convocati Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo, Carlo Masci, Sindaco di Pescara, Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila, e Diego Ferrara, Sindaco di Chieti, che ci segnaleranno le criticità sui territori e le loro opinioni sul tema – si legge sul sito web ufficiale. A seguire è previsto il recupero dell’audizione del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, che sarà ascoltato in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci per il Sistema Idrico”. “I lavori si sospenderanno per alcune settimane in concomitanza con l’avvio della sessione di bilancio – riporta testualmente l’articolo online. Arriviamo così alla metà del percorso della Commissione, che per regolamento ha una durata non superiore ai sei mesi – precisa la nota online. Un tempo breve per affrontare problemi complessi e che si trascinano da decenni in Abruzzo, ma utile per ascoltare tutte le parti in causa e dare una visione d’insieme – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo capito che i problemi si possono risolvere soltanto valorizzando la nostra unità e non le divisioni – aggiunge la nota pubblicata. Dai gestori all’Ersi, fino alle amministrazioni locali: dobbiamo lavorare insieme per risolvere il problema acqua e fornire a tutti i cittadini abruzzesi il miglior servizio idrico possibile”. (com/red)

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell'Emiciclo.