Consiglio Regionale, la nota. Maria Assunta Rossi: Biondi tra i migliori sindaci d’Italia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 17:46- “Rivolgo i miei più sinceri complimenti al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che si conferma il sindaco più apprezzato d’Abruzzo e conquista il sesto posto nella classifica nazionale”. Lo dichiara la consigliera regionale Maria Assunta Rossi che aggiunge: “Oltre alla classifica Il dato più significativo è la crescita del consenso di ben 6,6 punti rispetto al risultato ottenuto al momento dell’elezione, uno degli incrementi più rilevanti a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. È un risultato che premia il lavoro, la competenza e la visione amministrativa del Sindaco Biondi – precisa il comunicato. Biondi rappresenta oggi un punto di riferimento per il buon governo del centrodestra e un motivo di orgoglio per tutto l’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it