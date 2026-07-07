- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Luglio 7, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Maria Assunta Rossi: Biondi tra i migliori sindaci...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Maria Assunta Rossi: Biondi tra i migliori sindaci d’Italia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 17:46- “Rivolgo i miei più sinceri complimenti al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che si conferma il sindaco più apprezzato d’Abruzzo e conquista il sesto posto nella classifica nazionale”. Lo dichiara la consigliera regionale Maria Assunta Rossi che aggiunge: “Oltre alla classifica Il dato più significativo è la crescita del consenso di ben 6,6 punti rispetto al risultato ottenuto al momento dell’elezione, uno degli incrementi più rilevanti a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. È un risultato che premia il lavoro, la competenza e la visione amministrativa del Sindaco Biondi – precisa il comunicato. Biondi rappresenta oggi un punto di riferimento per il buon governo del centrodestra e un motivo di orgoglio per tutto l’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it