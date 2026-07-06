Consiglio Regionale, la nota. Maria Assunta Rossi:Biondi tra i migliori sindaci d’Italia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:06 luglio 2026 – 17:46- “Rivolgo i miei più sinceri complimenti al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che si conferma il sindaco più apprezzato d’Abruzzo e conquista il sesto posto nella classifica nazionale”. Lo dichiara la consigliera regionale Maria Assunta Rossi che aggiunge: “Oltre alla classifica Il dato più significativo è la crescita del consenso di ben 6,6 punti rispetto al risultato ottenuto al momento dell’elezione, uno degli incrementi più rilevanti a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. È un risultato che premia il lavoro, la competenza e la visione amministrativa del Sindaco Biondi – Biondi rappresenta oggi un punto di riferimento per il buon governo del centrodestra e un motivo di orgoglio per tutto l’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it