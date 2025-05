Consiglio Regionale, la nota. Mariani: scongiurare chiusura Ponte Paladini. Auspico una soluzione veloce

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Questa mattina si terrà presso la sede regionale di Palazzo Silone a L’Aquila un tavolo istituzionale di confronto tra le parti, come richiesto a gran voce da me e da numerosi sindaci del comprensorio le scorse settimane, quando Anas senza alcun preavviso aveva annunciato la chiusura dal 3 giugno prossimo, per l’avvio di interventi di manutenzione programmata ed adeguamento tecnico-funzionale, del Ponte Paladini al km40+600 della S.S. 80 tra Aprati e Ortolano” dichiara il presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani – precisa il comunicato. “Auspico che finalmente, seduti tutti attorno ad un tavolo ed in maniera razionale e costruttiva, Sindaci, Regione ed Anas trovino una soluzione per scongiurare la chiusura del Ponte Paladini che, in piena estate, produrrebbe pesanti ripercussioni per l’economia delle aree interne interessate, creando seri problemi di collegamento tra le provincie di Teramo e L’Aquila…che rischierebbero di paralizzare completamente l’asse viario tra Adriatico e Tirreno in caso di nuovi incidente e chiusure del traforo del Gran Sasso sull’A24” prosegue Mariani – aggiunge la nota pubblicata. “Ben vengano interventi di manutenzione volti a migliorare la viabilità, ma spero finalmente si comprenda che questi vanno concertati prima e non annunciati poi, tenendo bene a mente le esigenze dei territori e di una regione, l’Abruzzo, che tra Anas e autostrade sta già pagando pesante scotto in termini di viabilità e collegamenti tra cantieri lumaca, lavori infiniti e mancanza di programmazione”. (com/red)

