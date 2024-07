Consiglio Regionale, la nota. Mariani: solidarietà ai lavoratori della Richetti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Presidente della Commissione Vigilanza in Consiglio regionale Sandro Mariani esprime tutta la sua solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori della Richetti S.p.A.di S. Atto che sono in stato di agitazione contro la scelta della proprietà di istituire il turno di lavoro da 48 ore settimane per tutto il periodo estivo – “Non è possibile, in nome della flessibilità e trincerandosi dietro alle necessità dell’azienda – spiega Mariani – imporre turni di lavoro massacranti in piena estate senza garantire il sacrosanto recupero e chiedendo di accettare condizioni economiche peggiorative rispetto alle precedenti prassi aziendali, come sottolineato dai sindacati in queste settimane”. “Sono a disposizione di sindacati, lavoratori e azienda per far ripartire il dialogo tra le parti mettendo però al centro di ogni discorso le tutele dei lavoratori che, in questi anni, hanno sempre dimostrato attaccamento a questa importante realtà produttiva teramana compiendo anche importanti sacrifici per garantire la ripresa del sito produttivo di S. Atto – conclude Sandro Mariani – Qualora la situazione non dovesse sbloccarsi sono pronto a convocare i vertici dell’azienda, i sindacati e le RSU in Commissione Vigilanza così da portare la vertenza sui tavoli regionali coinvolgendo anche l’Assessore regionale al ramo”. (com/red)

