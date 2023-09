Consiglio Regionale, la nota. Mariani su Ospedale Teramo: “Troppe bugie”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Più che un’operazione verità l’improvvisata conferenza stampa convocata ieri da Marsilio per parlare della realizzazione del nuovo ospedale di Teramo è sembrata una vera e propria “farsa” condita da tante bugie e molta poca sostanza”. Il capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani interviene sulla sanità teramana e precisa – si legge sul sito web ufficiale. “Si tenta solo ora di mettere una “pezza a colori” ad anni di errori e mancate decisioni che testimoniano il totale disinteresse verso il territorio teramano”. “Ieri da Marsilio e dalla Verì ho sentito solo tante bugie sul nuovo nosocomio del capoluogo – rincara Mariani – come al solito, invece di rispondere alle puntuali domande che arrivavano dal territorio, hanno preferito giocare a “scaricabarile” tentando goffamente di far ricadere sul Sindaco di Teramo e su altri le proprie negligenze dopo 5 anni di assoluto silenzio del centrodestra abruzzese e teramano su questo delicato tema – viene evidenziato sul sito web. La verità è infatti una sola, ovvero che su questo argomento siamo fermi al 2018, ai fondi trovati dall’allora Governatore D’Alfonso e dall’allora Assessore Paolucci e che Marsilio ed i suoi, forse troppo impegnati a stanziare fondi per altri ospedali abruzzesi, di Teramo e dei teramani non è mai interessato nulla!”. “Stiano tranquilli, perché le bugie del Console romano e della sua armata Brancaleone saranno preso smentite – conclude il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” – infatti martedì prossimo alle ore 10:30 terrò un’apposita conferenza stampa a Teramo con il Sindaco Gianguido D’Alberto nel corso della quale smentiremo, una per una e carte alla mano, le falsità raccontate da Marsilio e dai suoi a danno del nostro territorio”. (com/red)

