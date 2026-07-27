Consiglio Regionale, la nota. Marinucci presenta emendamento al progetto di legge sulla riforma elettorale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 luglio 2026 – 12:21- “L’intento è quello di dare maggiore tutela alle aree interne”, così il consigliere regionale, Luciano Marinucci, presidente del gruppo consiliare “Marsilio Presidente” riassume in poche parole l’emendamento da lui presentato al PdL 18/2024 che riforma la legge elettorale, istituendo il collegio unico regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con il mio emendamento- spiega Marinucci – il Consiglio regionale verrebbe eletto con un sistema misto: 23 seggi assegnati con metodo proporzionale regionale sulla base dei voti ottenuti nelle circoscrizioni regionali e 6 seggi assegnati in collegi uninominali, mediante elezione del candidato che ottiene il maggior numero di voti validi nel collegio – aggiunge testualmente l’articolo online. E in questi 6 seggi – prosegue Marinucci – sta il cuore del mio emendamento, perché i collegi uninominali da cui provengono, sono collegi interprovinciali, che possono estendersi su più province e che devono garantire continuità geografica, ma anche omogeneità socio economica e adeguata rappresentanza alle aree interne e montane – si apprende dalla nota stampa. In ciascuno dei 6 collegi”. “Mi sento di dire – conclude Marinucci – che questo emendamento non stravolge l’impianto della proposta di legge in discussione ma lo arricchisce, smussando la disparità demografica ed economica esistente tra la costa e le aree interne, tenendo conto più dell’interesse dei cittadini che delle aspirazioni dei candidati”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it