Consiglio Regionale, la nota. Marinucci: Riassetto di bilancio necessario per una gestione sostenibile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Luciano Marinucci, presidente del gruppo consiliare “Marsilio Presidente” in Regione Abruzzo, presenta un impegno chiaro sul fronte del riassestamento di bilancio regionale: “Ho piena fiducia che tutto possa evolvere nel migliore dei modi, ma è indispensabile anche un concreto cambiamento del modo di pensare da parte degli abruzzesi, evitando di cadere in facili semplificazioni diffuse proprio da chi in passato ha generato molti di questi problemi” L’avvio di questo percorso segnala la necessità di individuare soluzioni che riconcilino le gestioni ordinarie dell’Ente con la situazione reale delle sue risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marinucci sottolinea come i fondi trasferiti dal governo nazionale per l’assistenza sanitaria risultino insufficienti rispetto alla condizione della rete ospedaliera abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Occorre un sistema di trasferimenti equi e proporzionati, in grado di rispondere alle reali esigenze regionali”, afferma – “La rete ospedaliera abruzzese è articolata e complessa per via delle caratteristiche morfologiche del territorio, mentre gli stanziamenti statali, spesso basati su criteri demografici semplicistici (ad esempio paragonando l’Abruzzo a un quartiere pianeggiante di Roma), non riflettono il fabbisogno effettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie al riaccertamento delle maggiori entrate – spiega Marinucci – sarà possibile approdare a una condizione gestionale più adeguata: “Potremo finalmente fornire risposte alle esigenze più concrete dei cittadini.” L’obiettivo è orientare la Regione verso una gestione più intelligente e razionale, capace divalorizzare le risorse disponibili senza sprechi e con maggiore efficienza – viene evidenziato sul sito web. Nel nuovo assetto il presidente del gruppo consiliare invita tutti — amministratori e cittadini — a contribuire con un approccio responsabile e consapevole, affinché il riassestamento di bilancio si trasformi in un vero punto di svolta – viene evidenziato sul sito web. Il messaggio finale è chiaro: oltre ai numeri, serve una svolta culturale per migliorare il sistema regionale”. (com/red)

