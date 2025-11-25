- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Mario Mazzocca, il cordoglio del gruppo Marsilio presidente

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 16:57(ACRA) – I consiglieri regionali Luciano Marinucci e Gianpaolo Lugini, del gruppo consiliare “Marsilio Presidente”, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Mario Mazzocca, figura di riferimento nella vita amministrativa abruzzese, già assessore regionale, sottosegretario alla Presidenza e per anni impegnato in ruoli di responsabilità al servizio delle comunità locali – precisa la nota online. In una nota, Marinucci e Lugini sottolineano come la lunga esperienza istituzionale di Mazzocca, unita alla sua competenza da architetto, pianificatore e profondo conoscitore del territorio, abbia contribuito in modo significativo alla gestione delle politiche regionali, in particolare nei settori dell’ambiente, della protezione civile e della tutela delle aree interne – Il suo impegno alla guida dei Comuni e degli enti della Majella, così come l’attività svolta nelle strutture regionali e nell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, viene ricordato come una testimonianza di dedizione costante e senso delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. I due consiglieri evidenziano inoltre la capacità di Mazzocca di mantenere un rapporto saldo con le comunità, valorizzando il patrimonio naturale abruzzese e promuovendo una visione amministrativa attenta al territorio e alle sue potenzialità. Una presenza discreta ma incisiva, capace di instaurare un dialogo costruttivo anche oltre le appartenenze politiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La sua scomparsa – affermano Marinucci e Lugini – rappresenta una perdita per l’intera regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il suo percorso umano e professionale lascia un’eredità importante, fatta di impegno, conoscenza e disponibilità verso i cittadini”. Alla famiglia di Mario Mazzocca, i consiglieri del gruppo “Marsilio Presidente” rivolgono le più sincere e rispettose condoglianze, esprimendo vicinanza in questo momento di profondo dolore – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

