Consiglio Regionale, la nota. Mario Mazzocca, il cordoglio del gruppo Marsilio presidente

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 16:57(ACRA) – I consiglieri regionali Luciano Marinucci e Gianpaolo Lugini, del gruppo consiliare “Marsilio Presidente”, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Mario Mazzocca, figura di riferimento nella vita amministrativa abruzzese, già assessore regionale, sottosegretario alla Presidenza e per anni impegnato in ruoli di responsabilità al servizio delle comunità locali – precisa la nota online. In una nota, Marinucci e Lugini sottolineano come la lunga esperienza istituzionale di Mazzocca, unita alla sua competenza da architetto, pianificatore e profondo conoscitore del territorio, abbia contribuito in modo significativo alla gestione delle politiche regionali, in particolare nei settori dell’ambiente, della protezione civile e della tutela delle aree interne – Il suo impegno alla guida dei Comuni e degli enti della Majella, così come l’attività svolta nelle strutture regionali e nell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, viene ricordato come una testimonianza di dedizione costante e senso delle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. I due consiglieri evidenziano inoltre la capacità di Mazzocca di mantenere un rapporto saldo con le comunità, valorizzando il patrimonio naturale abruzzese e promuovendo una visione amministrativa attenta al territorio e alle sue potenzialità. Una presenza discreta ma incisiva, capace di instaurare un dialogo costruttivo anche oltre le appartenenze politiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La sua scomparsa – affermano Marinucci e Lugini – rappresenta una perdita per l’intera regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il suo percorso umano e professionale lascia un’eredità importante, fatta di impegno, conoscenza e disponibilità verso i cittadini”. Alla famiglia di Mario Mazzocca, i consiglieri del gruppo “Marsilio Presidente” rivolgono le più sincere e rispettose condoglianze, esprimendo vicinanza in questo momento di profondo dolore – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

