Consiglio Regionale, la nota. Marsica,Verrecchia: richiesto stato di calamità

– “Venerdì ho provveduto ad inoltrare richiesta formale con allegata relazione al vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, per chiedere l’inserimento nella richiesta dello stato di calamità naturale anche dei Piani Palentini in particolare nei territori di Magliano, Scurcola e Tagliacozzo (Villa San Sebastiano)”. Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. “Ho segnalato danni rivenienti in termini di resa sul settore cerealicolo, poco meno di 2.000 ettari, quasi tutti completamente seminati – Emergono danni in termini di dubbia resistenza di quanto seminato a poter giungere a maturazione e, qualora dovessero arrivare a maturazione, di resa – si apprende dal portale web ufficiale. Complessivamente, si può stimare il danno in misura pari a ben oltre il 60%”, conclude – (com/red)

