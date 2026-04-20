Consiglio Regionale, la nota. Martedì 21 aprile, la prossima seduta del Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 aprile 2026 – 09:09- Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 21 aprile, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno le seguenti interpellanze: Interpellanza urgente sulla sicurezza, in seguito alla disattivazione del sistema ILS presso l’Aeroporto d’Abruzzo e sulle strategie di potenziamento tecnologico dello scalo (a firma del consigliere Taglieri); Situazione nella struttura della APC/Biblioteca regionale di Lanciano (Paolucci); Stato di attuazione del secondo Avviso GOL (agosto 2025) – Avvio classi e corsi (Taglieri); Affidamento in house dei servizi di Tpl a Tua s.p.a – (Blasioli e Paolucci); Governance della spesa farmaceutica regionale – Utilizzo delle risorse derivanti dal payback farmaceutico e dal Fondo per i farmaci innovativi ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario regionale (Di Marco); Criticità relative al trasferimento del personale del Call Center CUP dalla sede di Treglio (CH) alla sede di Teramo e mancato rispetto delle clausole sulla residenzialità e continuità occupazionale (Monaco).Saranno esaminati 3 progetti di legge: Disposizioni per la promozione della qualità architettonica (a firma dei consiglieri Campitelli e Di Matteo); Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate (Mannetti e D’Incecco); Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (Campitelli).All’ordine del giorno anche la richiesta di indagine conoscitiva sul SIN di Bussi sul Tirino e Piano d’Orta di Bolognano (Di Marco); l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali; la risoluzione “Ripristino delle Province come enti di area vasta con elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale” (Di Marco).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it