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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Martedì 23 giugno, nuova seduta del Consiglio regionale

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:19 giugno 2026 – 09:57- L’Aquila – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, già convocato per il 16 giugno scorso, ha aggiornato i propri lavori a martedì 23 giugno 2026, alle ore 11, su decisione dell’Assemblea – si legge sul sito web ufficiale. La seduta sarà aperta dall’esame del Provvedimento amministrativo relativo all’approvazione del Rendiconto della gestione 2025 del Consiglio regionale – Successivamente l’Aula sarà chiamata a procedere all’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali, figura prevista dalla normativa regionale a tutela del benessere animale e per la promozione delle relative politiche sul territorio – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno figurano, inoltre, due risoluzioni: la prima, presentata dal consigliere Antonio Di Marco (PD), riguarda la richiesta di ristori a favore degli operatori economici del comprensorio montano Passolanciano-Maielletta, colpito dai danni provocati dal maltempo che ha interessato l’area tra marzo e aprile 2026; la seconda, a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD), sul prolungamento della galleria paravalanghe al chilometro 36 della tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone, nota come “Ferrovia dei Parchi”, con l’obiettivo di migliorarne la fruizione turistica e garantire maggiori condizioni di sicurezza e continuità del servizio – I lavori saranno trasmessi in diretta streaming attraverso i canali istituzionali del Consiglio regionale –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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