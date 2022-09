Consiglio Regionale, la nota. Martedì 27 settembre seduta del Consiglio

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La Conferenza dei Capigruppo ha convocato per martedì 27 settembre, alle ore 12, la seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. I lavori si apriranno con l’interrogazione su “Irregolarità degli atti amministrativi della ASL 02 Abruzzo – recita il testo pubblicato online. A seguire saranno discusse le seguenti interpellanze: “Ritardi per l’approvvigionamento del materiale rotabile ferroviario”; “Criticità del U.O di Cardiochirurgia del Pronto Soccorso ‘SS. Annunziata’ di Chieti”, “Discarica di rifiuti nel comune di Montazzoli (CH)”; “Criticità emerse ed azioni di contrasto REMS di Barete”. Successivamente verrà discusso il provvedimento amministrativo in merito al “Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro”. Inoltre, l’assemblea esaminerà il progetto di legge sull’istituzione del servizio di psicologia di base e quello che intende introdurre nuove disposizioni in materia di promozione e sostegno alla cultura – si legge sul sito web ufficiale.

