Consiglio Regionale, la nota. Martedì 30 settembre alle ore 15 tornerà a riunirsi il Consiglio regionale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila, 25 settembre – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riunirà martedì 30 settembre, alle ore 15, nella Sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – In apertura dei lavori la discussione di alcune interpellanze: la prima a firma di Alessio Monaco (AVS), riguardante il “Rifinanziamento dei Centri di Educazione Ambientale (CEA) – L.R. 122/99; seguirà quella di Francesco Taglieri (M5S) recante “Inadeguate condizioni microclimatiche in reparti, distretti e ambulatori dell’ASL 02 – Verifica del rispetto degli obblighi di legge”; si discuterà poi l’interpellanza di Silvio Paolucci (Pd) su “Accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e organizzazione dei consultori in Abruzzo”; quella di Antonio Blasioli (Pd) su “Frana e dissesto idrogeologico lungo la SS5 Tiburtina Valeria nel territorio di Turrivalignani – Emergenza viabilità e sicurezza dei cittadini” e infine l’ultima, depositata da Antonio Di Marco (Pd), su “Verifica situazione contrattuale dirigenti medici e personale infermieristico della Asl di Pescara”.L’Assemblea legislativa esaminerà a seguire due provvedimenti amministrativi: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027 – Accertamento maggiori entrate” e “Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2024”. I lavori proseguiranno con la proposta di legge, iniziativa della Giunta regionale, “Legge organica su in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo”.All’ordine del giorno anche l’elezione di due componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali.Infine,saranno discusse quattro risoluzioni: “Iniziative urgenti a sostegno delle edicole abruzzesi” presentata da Antonio Blasioli; “Richiesta spostamento fermata Linea Tua nel Comune di Villa Celiera (Pe)” (Antonio Di Marco); “Istituto di Castrogno” di Dino Pepe (Pd) e la “Risoluzione per condannare il genocidio in Palestina e per interrompere la cooperazione con Israele” di Pierpaolo Pietrucci (Pd).

