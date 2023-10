Consiglio Regionale, la nota. Martedì 31 seduta straordinaria del Consiglio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 31 ottobre nell’Aula Spagnoli di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Alle ore 11.30 è in programma la seduta straordinaria con un solo punto all’ordine del giorno: Attuazione di misure urgenti e dirette da parte della Regione Abruzzo a sostegno del settore agricolo abruzzese – A seguire, l’Assemblea legislativa regionale si riunirà in seduta ordinaria per l’esame dei provvedimenti europei “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”. Indirizzi in materia europea per l’annualità 2023, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente” e “discendente”). All’ordine del giorno anche il provvedimento amministrativo “Piano Regionale di coordinamento alla realizzazione dei templi crematori”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it