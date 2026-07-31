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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Martedì 4 agosto in programma la seduta del Consiglio regionale

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 luglio 2026 – 12:49- Il Consiglio regionale è convocato per martedì 4 agosto, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno le seguenti interpellanze: Stato di attuazione del cronoprogramma previsto dal punto 5.3 dell’allegato 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 60, concernente l’individuazione dei DEA di II livello – realizzazione della nuova rete ospedaliera regionale (a firma dei consiglieri Pepe, Mariani, Paolucci e Cavallari); Interpellanza in merito agli interventi relativi alla fibromialgia (Pietrucci); Gravi criticità del parco mezzi di emergenza-urgenza (118) nelle Asl abruzzesi, disparità gestionali tra aziende e rischi per la sicurezza di pazienti e operatori (Taglieri); Grave e progressivo depauperamento del Distretto Sanitario di Villa Santa Maria e tutele per la sanità nelle aree interne e montane della vallata del Sangro e dell’Alto Vastese (Monaco); Ritardi nell’attuazione delle linee di indirizzo regionali per la gestione del sovraffollamento nei Pronto Soccorso e stato di attuazione degli interventi presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, Penne e Popoli (Blasioli). L’Assemblea legislativa regionale procederà poi all’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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