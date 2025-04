Consiglio Regionale, la nota. Martedì 6 maggio si riunirà il Consiglio regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 6 maggio, alle ore 15, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno esaminate le seguenti interpellanze: Verifica assenza farmaci per trattamento artrite reumatoide Ospedale Ss. Annunziata Chieti (a firma del consigliere Di Marco); Tutela dell’APC di Lanciano – Biblioteca regionale (Paolucci); Situazione della “Centrale Unica Chieti-Pescara” e coordinamento del Servizio 118 (Taglieri); Attuazione Piao di cui alla Dgr 63/2025 – stabilizzazione personale Cpi (Blasioli); Giubileo della Misericordia 2025 (Monaco); Definizione Dea II livello e realizzazione nuovo ospedale di Teramo (Pepe, Cavallari e Mariani).All’ordine del giorno anche 5 progetti di legge: Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo; Ratifica dell’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Amministrazione Militare regionale di Sumy; Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario; Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell’Area Celestiniana di Sulmona; Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini.A seguire l’esame dei provvedimenti amministrativi riguardanti il Bilancio di previsione 2025-2027 e in particolare il trasferimento di risorse dall’Azienda Diritto agli Studi Universitari e il trasferimento di risorse dal Bilancio regionale – Infine, all’esame dell’Aula, anche la risoluzione, a firma del consigliere Pietrucci in merito alla realizzazione del metanodotto Snam.

