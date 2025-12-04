- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 4, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Master PEACE Università d’Annunzio, Campitelli: “Transizione ecologica passa...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Master PEACE Università d’Annunzio, Campitelli: “Transizione ecologica passa dalla formazione”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 dicembre 2025 – 14:54– “Non esiste transizione ecologica se non è accompagnata anche da una transizione culturale” è quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica e al governo del territorio, Nicola Campitelli, “a margine della conferenza stampa di presentazione del master PEACE, finanziato dalla Regione in collaborazione con l’Università d’Annunzio” riporta una nota stampa – viene evidenziato sul sito web. “La Regione continua a investire nella formazione accademica – aggiunge – ampliando l’offerta formativa, questa volta attraverso un nuovo master di I livello che ha l’obiettivo di far acquisire competenze specialistiche oggi estremamente richieste, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato, per la pianificazione energetica e l’efficientamento delle strutture”. “Progettare le nostre città e i nostri territori in modo nuovo, efficiente e vicino ai bisogni delle persone equivale ad aumentare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale del nostro habitat. Ringrazio il responsabile del servizio energetico, Dario Ciamponi, e i rappresentanti dell’Università d’Annunzio, i professori Matteo Di Venosa e Paolo Fusero, per la condivisione di questo progetto e la sua concreta traduzione”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it