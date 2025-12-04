Consiglio Regionale, la nota. Master PEACE Università d’Annunzio, Campitelli: “Transizione ecologica passa dalla formazione”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 dicembre 2025 – 14:54– “Non esiste transizione ecologica se non è accompagnata anche da una transizione culturale” è quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica e al governo del territorio, Nicola Campitelli, “a margine della conferenza stampa di presentazione del master PEACE, finanziato dalla Regione in collaborazione con l’Università d’Annunzio” riporta una nota stampa – viene evidenziato sul sito web. “La Regione continua a investire nella formazione accademica – aggiunge – ampliando l’offerta formativa, questa volta attraverso un nuovo master di I livello che ha l’obiettivo di far acquisire competenze specialistiche oggi estremamente richieste, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato, per la pianificazione energetica e l’efficientamento delle strutture”. “Progettare le nostre città e i nostri territori in modo nuovo, efficiente e vicino ai bisogni delle persone equivale ad aumentare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale del nostro habitat. Ringrazio il responsabile del servizio energetico, Dario Ciamponi, e i rappresentanti dell’Università d’Annunzio, i professori Matteo Di Venosa e Paolo Fusero, per la condivisione di questo progetto e la sua concreta traduzione”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

