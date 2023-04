Consiglio Regionale, la nota. Mattarella all’Aquila per giuramento AA. MM. GdF

- Advertisement -

– Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all’Aquila al giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 1175 allievi marescialli del 94/o corso “Dodecaneso II” della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – si legge sul sito web ufficiale. Presente alla cerimonia in rappresentanza del Consiglio regionale, il vicepresidente Domenico Pettinari – Il giuramento che si è tenuto nella Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza ricade nei 100° anniversario dalla costituzione della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza e nel 30° anniversario dell’insediamento della scuola nella città dell’Aquila – Il presidente Mattarella durante la cerimonia ha apposto sulla bandiera della scuola marescialli dell’Aquila la medaglia conferita dal Capo dello Stato alle attività e gli istituti che si sono distinti nel campo della scuola, della cultura e dell’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “E’ stato per me un onore partecipare all’illustre cerimonia che, tra l’altro, ha celebrato il centesimo anniversario della fondazione della scuola, e il trentennale dell’insediamento dell’Istituto nel capoluogo di regione – ha dichiarato il vicepresidente Pettinari, che continua: “La guardia di Finanza è un punto di riferimento per chi si batte in favore della legalità e del rispetto delle nostre leggi – precisa la nota online. La scuola ha l’onere e l’onore di formare i ragazzi e le ragazze della prima linea del contrasto della criminalità attingendo a quei valori e principi che sono il faro luminoso del Paese che vogliamo – Un Paese giusto, equo, solidale dove parole come giustizia e onestà sono fondamenta imprescindibili per la crescita sociale, economica e culturale dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Auguro ai giovani allievi un buon lavoro sulla via dell’onore”. (Red)

